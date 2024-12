’Digital Calling’, libri e concerti nel segno del cinema

La rassegna “Digital Calling - Rockin’Umbria 2024” chiude l’anno tra letteratura e musica.

Si inizia oggi alle 18 alla Libreria Grande a Ponte San Giovanni con la presentazione del romanzo “300 grammi”, un noir di Luigi Luccarini edito da Narrazioni Clandestine: un libro nato come sceneggiatura di un film che l’avvocato e giornalista perugino aveva girato nella sua mente, poi trasformata in un racconto, seguendo la sua passione per il cinema dei primi anni ‘70 e in particolare per il “poliziottesco”. Domani la rassegna approsa allo Spazio Astra di Foligno: alle 18 si ripresenta il libro e alle 23 c’è il concerto “Club Notturno” del quintetto capitanato dal pianista e compositore sardo, perugino Alessandro Deledda tutto dedicato al mondo del cinema poliziesco. Con Deledda (piano, rhodes, synth) ci sono Francesco Bearzatti al sax e clarinetto, Danilo Gallo al basso elettrico, e due giovani talenti come Riccardo Catria (finalista Premio Massimo Urbani 2021) tromba e flicorno e l’eclettico Marco D’Orlando alla batteria.

Dopo il concerto di Club Notturno, sarà con il dj set a cura di Beautiful Sinners e Viceversa.

“Digital Calling / Rockin’Umbria” prosegue sabato 21 sempre allo Spazio Astra di Foligno con il collettivo trip-hop di Bologna La Licorice e LucaEffeSunset Dj da Firenze, infine sabato 28 si torna a Perugia, con il concerto conclusivo della rassegna all’Urban Club, in collaborazione con Tangram, dei Cratere Centrale, formazione siciliana che lega la passione per la club culture a quella per il funk e il jazz, mischiandoli a broken beat, house e hip hop.