Differenziata. L’Umbria parte dal 68,8%

Umbria al 68,8% di raccolta differenziata. Dicono questo i dati ufficiali, pubblicati sul portale di Arpa Umbria, relativi alla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti del 2023 nella nostra regione, ultimi dati certificati disponibili. Gli stessi dati - spiegano dal regionale di Legambiente - dimostrano anche chiaramente che non tutti i comuni sono allo stesso livello e quelli del sub-ambito della Valle Umbra Sud (folignate-spoletino e Valnerina), continuano anno dopo anno a mantenere una ancora marcata distanza dagli standard degli altri comuni, rappresentando quindi un evidente freno per il raggiungimento degli obiettivi generali che la Regione si era data e per quelli che si dovrà dare.

All’EcoForum sull’economia circolare dei rifiuti di giovedì 13 febbraio a Castiglione del Lago verrà anche presentato l’andamento della raccolta differenziata nel corso del 2024 e verranno anticipati i risultati della stima della situazione umbra rispetto agli obiettivi di riciclo. L’indice di riciclo rappresenta infatti l’indicatore finale della corretta gestione, che deve essere finalizzata a massimizzare il riciclo e il recupero di materie e risorse, e di cui un elevato livello di raccolta differenziata di buona qualità costituisce il primo indispensabile passo.

Importante novità di questa edizione sarà la possibilità di confronto con due rappresentanti apicali delle istituzioni regionali in materia e del nuovo Governo Regionale: la presidente Stefania Proietti e l’assessore all’ambiente Thomas De Luca, per discutere con loro dei nuovi scenari relativi al tema rifiuti.