"Differenziata, i giovani vanno sensibilizzati"

Promozione di comportamenti responsabili per una gestione collaborativa della raccolta differenziata dei rifiuti. Informazione sulle corrette pratiche di conferimento e sulla gestione del ciclo dei rifiuti, grazie ad un viaggio per immagini capace di portare le persone a scoprire gli impianti coinvolti e il lavoro necessario per il loro funzionamento. Coinvolgimento dei giovani, attraverso la realizzazione di un percorso educativo nelle scuole basato su laboratori esperienziali e partecipativi. Sono questi i principali obiettivi dell’edizione 2025 della campagna di sensibilizzazione "Tanto dipende da noi – Perché non è vero che tanto non si può fare di più!", promossa da Auri (Autorità Umbria rifiuti e idrico) e Felcos Umbria – Associazione di Comuni per lo Sviluppo Sostenibile, presentata a Perugia. Presenti il presidenti Andrea Sisti e Lorenzo Lucarelli.