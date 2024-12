"Difendere i servizi ai cittadini grazie alla contrattazione coi Comuni"

TERNI La contrattazione con i Comuni e l’’accordo di programma per Ast al centro della’assemblea della Cisl dell’Area Terni-Orvieto. Già incontrato il Comune di Narni, mentre con quello di Orvieto è previsto un summit a breve. "Per la Cisl - afferma il coordintore Riccardo Marcelli - la contrattazione con i Comuni rappresenta un elemento importante per riuscire a tutelare i lavoratori , i pensionati e più in generale i cittadini. In quanto attraverso questo strumento è possibile difendere i servizi e far presente agli amministratori quali siano le esigenze dei cittadini che molto spesso si rivolgono alle nostre sedi non solo per esporci questioni riguardanti il lavoro o la pensione, ma anche necessità più di ampio respiro. Necessità che solo un sindacato che contratta, che sta ai tavoli e che vuole partecipare alle decisioni attraverso le proprie proposte e il confronto può fare. Questo a tutti i livelli: in quello territoriale, regionale e nazionale. Anche per questo è una nostra priorità creare e mantenere rapporti costruttivi con tutti i Comuni, compreso naturalmente quello di Terni".

E’ sempre Marceli nella sua relazione introduttiva cerchia sul calendario il prossimo 10 dicembre: "Sarà il giorno nel quale i sindacati incontreranno il cavalier Arvedi e si tratterà del tanto atteso accordo di programma per Ast. Non si tratta solo di un importante momento per la categoria e per i lavoratori coinvolti, ma anche per tutta la città di Terni e per la nostra regione". Il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti: "La Cisl sarà vigile sulla legge di stabilità in quanto i vari gruppi politici hanno presentato 4500 emendamenti. I provvedimenti della manovra che riguardano lavoratori, pensionati, famiglie non solo non devono essere modificati ma anzi è auspicabile che siano individuate nuove risorse da destinare al ceto medio".