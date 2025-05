"Diamo il nome alla scuola". Gli studenti scelgono l’istituto ’Piero Angela’

Potrebbe portare il nome di Piero Angela l’Istituto comprensivo di Passignano e Tuoro. Sono stati gli alunni a scegliere a chi intitolare il proprio istituto comprensivo e i nomi a cui intitolare i singoli plessi. Uno straordinario processo democratico, del tutto inedito, quello accaduto a Passignano e Tuoro dove nei giorni scorsi gli studenti sono stati chiamati "ad un vero compito di realtà e di cittadinanza attiva". Hanno scelto, seguendo l’iter di partecipazione, con tanto di voto segreto e scrutinio. Le elezioni si sono svolte martedì e mercoledì, con il seguente esito: Piero Angela per l’intero Istituto, Sandro Pertini per la Scuola secondaria di Passignano, Mario Lodi per la Primaria di Passignano, la Quercia dei sorrisi per l’Infanzia di Passignano. Per quanto riguarda invece i plessi di Tuoro questo il verdetto uscito dalle urne: Anton Maria Garbi per la Secondaria, Matteo Dall’Isola per la Primaria e Il piccolo salice per l’Infanzia. Affinchè l’esito delle votazioni abbia effetto occorre adesso che Ufficio scolastico regionale dia parere favorevole ed emani il decreto di intitolazione.

Un percorso impegnativo, ma affascinante, come riferiscono i promotori. Ogni classe, infatti, al suo interno ha avuto modo di fare proposte ed approfondimenti attenendosi ai criteri stabiliti per la scelta: "Per l’intitolazione dell’istituto, il nome proposto dovrà rappresentare entrambi i territori comunali e riferirsi quindi a una figura di rilievo nazionale o internazionale, distintasi in ambito culturale, scientifico, educativo o pedagogico, o nella difesa dei diritti e della pace".

Ogni classe ha quindi elaborato proposte, fatto ricerche e presentazioni. "È qualcosa di davvero straordinario quello che è accaduto in questi giorni – è il commento della scuola -. Un vero compito di realtà e di cittadinanza attiva quello che ha visto protagonisti tutti i componenti della comunità scolastica di Passignano e Tuoro, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado. Si è partiti da lontano, dalla volontà espressa a gran voce negli anni precedenti dai ragazzi dei due CCRR e non solo, che è stata resa concreta dall’attuale dirigente scolastico, Luca Severi". E già si pensa al momento dell’intitolazione, in cui la scuola auspicherebbe la presenza di Alberto Angela che verrà invitato.