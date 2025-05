"Diamo futuro ai ragazzi". Torna ’Spazio Lavoro’. Incontri con le agenzie

Torna con nuove modalità ’Spazio Lavoro’, il servizio proposto dal Comune di Gubbio tramite l’Informagiovani, in collaborazione con le Agenzie per il lavoro. Rinnovato nella formula e arricchito nei contenuti, l’iniziativa si pone come un’occasione concreta per presentarsi alle agenzie per il lavoro, sostenere un primo colloquio e conoscere le opportunità occupazionali attive. L’appuntamento, che è fissato presso la Biblioteca Sperelliana/Informagiovani il prossimo 28 maggio dalle 9:30 alle 13:00, con accesso libero e gratuito, segue la scia di ’Gubbio Job’ (in foto, la presenza del sindaco Vittorio Fiorucci), la prima fiera del lavoro ospitata nell’Alto Chiascio tenutasi sempre presso la Biblioteca Sperelliana il 7 e l’8 febbraio scorsi, e quindi è volto a favorire l’incontro tra chi cerca occupazione.

Saranno presenti otto agenzie per il lavoro: Adecco Italia spa, Gi Group, Jobitalia, Randstad, Synergie Italia, Tempus, Umana, Zefiro sistemi e formazione. Nel corso dell’evento i partecipanti potranno consegnare il proprio curriculum vitae, sostenere brevi colloqui e farsi conoscere direttamente dai selezionatori, sia per offerte di lavoro già attive sia per un inserimento nelle banche dati delle agenzie. "Vista la positiva esperienza avuta con l’evento Gubbio JOB, abbiamo pensato di riorganizzare e ampliare l’esperienza di Spazio Lavoro - dichiara l’assessore alle politiche giovanili Carlotta Colaiacovo - modificando e potenziando la proposta per avvicinarla al modello della Fiera del Lavoro, che si è dimostrato efficace e molto partecipato. L’obiettivo è creare un’occasione periodica di incontro tra domanda e offerta, offrendo un servizio utile e concreto in modo da poter dare risposte in maniera più ampia, agevole e diffusa, a chi intende affacciarsi o riaffacciarsi, al mondo della ricerca del lavoro".

Sui canali social e sul sito dell’Informagiovani sono consultabili le offerte di lavoro e i profili ricercati dalle agenzie partecipanti. Durante l’evento, l’Informagiovani Gubbio sarà disponibile anche per supportare chi desidera revisionare il proprio curriculum vitae in modo da presentarsi al meglio durante i colloqui. Per informazioni e aggiornamenti si può scrivere a [email protected].

Federico Minelli