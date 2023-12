Diabete pediatrico, iter più facile. Basta con le visite aggiuntive

PERUGIA – Semplificare le procedure per l’accertamento della grave disabilità e l’utilizzo del certificato specialistico pediatrico: questa la finalità del protocollo sottoscritto dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e Inps, grazie all’impegno della Regione e dell’Associazione Giovani Diabetici Italia per cercare, in tal modo, di contribuire a ridurre il disagio che vivono le famiglie. A renderlo noto è l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto sottolineando che "siamo la prima Regione italiana ad aver attivato questa importante novità tesa a semplificare la vita delle famiglie con bambini affetti da questa complessa patologia anche di difficile gestione. In sostanza i bambini con diabete non dovranno più sottoporsi a visite aggiuntive, ma saranno i medici delle due Aziende ospedaliere a trasmettere direttamente ad Inps tutti i dati necessari. In futuro vorremmo estendere i protocolli anche ad altre patologie".