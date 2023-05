“Di Pietra e d’Acciaio“: occhi inediti sul quartiere

“Di Pietra e d’Acciaio“ è la mostra fotografica di Federico Ventriglia visitabile fino a domenica all’ex chiesa della Misericordia in via Oberdan. L’occhio dell’artista racconta l’evoluzione di Ponte della Pietra in 27 scatti. E spiega: "Quello che fino ai primi decenni del ’900 era un villaggio di campagna abitato da poco più di 200 persone - a seguito del processo di urbanizzazione con il picco negli anni ’80 - è diventato un agglomerato urbano di oltre 4.500 abitanti con i suoi luoghi della memoria, quelli aggregativi, i centri commerciali e i grandi palazzi di edilizia popolare che hanno decretato il passaggio da zona rurale ad espansione diretta della città". L’esposizione, a cura di Antonello Turchetti, prevede nella sala principale un allestimento disposto seguendo la reale collocazione geografica del quartiere. Immagini e storie che ci raccontano l’espansione della città moderna, la vita nella periferia e le tante e affascinanti vicende che ogni luogo custodisce e svela solo quando osservato da vicino. La mostra è stata un successo di visitatori e apprezzamenti.