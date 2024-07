Francesca Di Maolo “poliziotto ad honorem“. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del capo della Polizia, Vittorio Pisani, alle Terme di Caracalla, a Roma, in occasione del concerto musicale della Banda della Polizia di Stato, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il titolo di “Poliziotto ad honorem“, dell’Associazione nazionale della polizia di Stato, viene riconosciuto ogni anno a personalità non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che si siano particolarmente distinte in azioni volte a rafforzare un’autentica cultura dei valori civili, dell’inclusione sociale, della solidarietà e che abbiano evidenziato qualità professionali di indubbio rilievo, meritevoli di unanime riconoscimento. Dal 2013, Francesca Di Maolo è alla guida del Serafico di Assisi e dal 2017 dell’Aris Umbria, l’associazione che riunisce gli istituti di ricovero, case di cura e centri di riabilitazione impegnati nella rigorosa tutela della vita e della dignità della persona. "Sarò ambasciatrice della Polizia di Stato – ha dichiarato Di Maolo –. Sono grata e orgogliosa per questo titolo che va oltre la mia persona, abbraccia tutto il Serafico". Il questore, Fausto Lamparelli, ha espresso le più vive congratulazioni da parte di tutta la Polizia a Di Maolo.