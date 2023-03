Deve scontare tre anni Arrestato

Quando si è trovato gli agenti della polizia locale davanti ha provato a scappare. Ma la fuga è durata ben poco. Gli agenti lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento e lo hanno arrestato. La polizia locale, su richiesta dell’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Perugia, infatti, doveva notificare all’uomo, un 32enne tunisino, un mandato di esecuzione penale per pene concorrenti che era chiamato a scontare in carcere. Il nordafricano, infatti, in quasi dieci anni a Perugia, aveva messo in fila una serie di condanne per furto e furto aggravato, rapina ed evasione a fronte di una serie altrettanto fitta di episodi per i quali era diventato un “volto noto“ alle forze dell’ordine. La sua carriera criminale lo ha portato a cumulare condanne per 3 anni e 7 giorni di reclusione che ora è stato chiamato a scontare. Rintracciato nella zona di Fontivegge dagli agenti del Nucleo decoro urbano, l’uomo, come detto, ha cercato di sottrarsi all’arresto, ma alla fine è stato bloccato e portato nel carcere di Capanne, dove trascorrerà la detenzione prevista dal mandato di esecuzione. Il rintraccio dell’uomo è stato possibile grazie anche alla conoscenza ormai capillare del quartiere e delle sue presenze, un quartiere caldo da anni sul quale l’attenzione delle forze dell’ordine è costantemente alta, come quella dei residenti che spesso e volentieri svolgono un’attenta attività di segnalazione.