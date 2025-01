Design e futuro. L’incontro con Castiglioni

OSPEDALICCHIO – ‘A conversation with Giovanna Castiglioni’ è il titolo dell’incontro odierno, alle 18.30, nella sede di Dea Illuminazione. Un incontro per scoprire ‘le icone del design italiano’, rivolto ad architetti, ingegneri, designer d’interni e appassionati di cultura del design, nel quale protagonista sarà la figlia del grande maestro Achille, architetto e designer scomparso nel 2002. Giovanna Castiglioni, milanese classe 1972, ha messo in un cassetto la laurea in Geologia per gestire i progetti presenti nello studio del padre Achille, oggi diventato Museo e Fondazione aperta al pubblico. Coordina le attività di archiviazione del patrimonio culturale della Fondazione e divulga il ‘metodo Castiglioni’ rivolgendosi a un pubblico eterogeneo per età, cultura e interessi, proveniente da ogni parte del mondo. A fare gli onori di casa sarà Cristina Degli Esposti, titolare di DEA Illuminazione ed il suo team composto da Francesco Franchi e Fabio Balducci.