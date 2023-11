Delitto di Pistrino, arrestato il presunto assassino di Marielle

Perugia, 20 novembre 2023 – E’ stato arrestato dopo quasi un anno il presunto assassino di Marielle Soethe, settantenne cittadina tedesca residente da molti anni nell'alta Valle Tiberina, a Citerna.

I carabinieri di Perugia e di Città di Castello hanno eseguito oggi, 20 novembre, la misura di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario e violenza sessuale nei confronti di un cittadino romeno cinquantenne residente da tempo in Italia. La donna, il primo dicembre del 2022, era stata rinvenuta morta nella propria abitazione dai carabinieri allertati da una sua amica preoccupata per non avere avuto contatti da più giorni.

L'uomo è risultato gravato da indizi di colpevolezza relativi all'omicidio avvenuto un anno fa, quando Marielle era stata rinvenuta cadavere all'interno della propria abitazione con evidenti segni di violenza sul corpo.

La particolare efferatezza del reato e talune modalità riscontrate, quali ad esempio la mancanza di effrazione e l'anomala chiusura delle persiane della casa, hanno portato gli investigatori a ritenere che vi fosse un rapporto di conoscenza fra la vittima e l'omicida e che quest'ultimo potesse essere anch'egli della zona.