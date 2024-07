Degrado urbano e rischi . Ingegnere in pensione dà indicazioni al Palazzo

Il senso civico sopra ogni cosa. E’ quello che muove Marcello Marcelli, ingegnere per anni in giro per il mondo per lavoro, a contatto con le principali città europee. Poi la pensione, il rientro a Foligno e la decisione di segnalare "a chi ha il compito di governare la città", situazioni di degrado, di mancato senso civico o anche casi dove sarebbe necessario l’intervento dell’amministrazione comunale. Tra questi c’è la richiesta di "intervento manutentivo urgente all’incrocio di via Allende con via Battisti, considerando l’alta mole di traffico pedonale, veicolare e ciclabile che vi transita". La richiesta inoltrata al Comune è di un intervento sulla segnaletica orizzontale, "scomparsa da 2-3 anni". Marcelli segnala l’importanza di queste azioni, perché quello in questione è "un nodo strategico e affollatissimo del traffico automobilistico e ciclopedonale della città. Eppure il piano stradale e la sua segnaletica sono da anni in condizioni pietose". Per le segnalazioni di malcostume c’è il "parcheggio innovativo inaugurato a Foligno, dopo quello di Porta San Feliciano, anche sull’aiuola della biforcazione di viale Ancona a San Paolo, proprio davanti alla chiesa. E’ davvero un ’moderno’ modo d’ intendere le aiuole spartitraffico. Infatti, perché non utilizzarle? - dice ironicamente Marcelli - Peccato che, ancora una volta, la vita degli altri sia considerata nulla". Il parcheggio infatti annulla la visibilità dell’incrocio. Altra segnalazione è quella dei della chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo. Marcelli ricorda che la struttura, danneggiata dal terremoto del 2016, è stata colpita da un autocarro a maggio che ha sfondato il muro. Da allora è rimasta circondata dal nastro dei vigili del fuoco.

Alessandro Orfei