’Dee, monache e spose’. La mostra del liceo

CITTÀ DI CASTELLO – Un laboratorio di tessitura e le opere di scavo nel sito di Gravisca -che hanno visto impegnati un gruppo di studenti del Liceo Plinio il Giovane- sono raccontati nella mostra che è stata inaugurata sabato a Palazzo del Podestà dal titolo "Trame di dee, monache e spose". L’esposizione è stata curata dagli studenti del liceo, in collaborazione con l’Università di Perugia (tramite il professor Lucio Fiorini, tra l’altro tifernate) e le professoresse Sabine Crispoltoni ed Elsa Nardi, si innesta su un percorso di competenze trasversali e per l’orientamento che ha occupato 15 alunni delle attuali classi quarte classico e scientifico. Il percorso è iniziato col laboratorio di tessitura in collaborazione con "Il linguaggio delle stoffe" grazie alla maestra tessitrice Elisabetta Lucaccioni, per poi continuare (a metà settembre 2023) con il vero e proprio scavo al santuario emporico di Gravisca a Tarquinia. La mostra dei lavori di tessitura assieme alle foto e ai video degli scavi è stata l’atto conclusivo di questo significativo percorso che ha visto anche la partecipazione delle suore del monastero di Santa Veronica. Durante l’inaugurazione l’assessore Letizia Guerri ha portato i saluti del Comune e ringraziato studenti e prof per il bel lavoro svolto mentre il docente Fiorini ha chiarito che l’idea della mostra è partita da alcuni ritrovamenti archeologici ed ha ripercorso la storia della tessitura dal mondo classico, fino all’esperienza straordinaria del barone Franchetti e della moglie Alice. L’esposizione resterà aperta a Palazzo del Podestà tutti i giorni fino al 28 gennaio (dalle 11 alle 12,30 per le visite di cittadini e gruppi scolastici e il pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30).