Decreto “salva casa“. Se ne discute al teatro Talia

GUALDO TADINO - Un “seminario“ con focus sul “Decreto salva casa: semplificazione e criticità“ inizia oggi alle 14.30 al teatro Talia. L’evento, promosso dal Comune, con Unitel (Unione di tecnici di enti locali), Regione e Anci Umbria, Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Geometri laureati, degli Avvocati di Perugia viene considerato occasione di rilievo per approfondire le novità introdotte dalla legge 105 del 24 luglio 2024 e il loro impatto nel settore edilizio ed urbanistico.

I lavori si aprono coi saluti del sindaco Massimiliano Presciutti, dell’assessore all’ambiente, paesaggio e programmazione urbanistica della Regione, Thomas De Luca, del presidente di Anci Umbria Federico Gori e di rappresentanti di ordini professionali e associazioni tecniche.

Tra gli interventi: Carlo Calvieri, docente di Diritto costituzionale e pubblico dell’economia all’Università di Perugia discuterà delle competenze Stato-Regioni in edilizia; Andrea Di Leo, specialista in diritto amministrativo, focalizzerà temi come le tolleranze costruttive, l’agibilità sanante e le regolarizzazioni normative; Salvatore Di Bacco, coordinatore del Comitato scientifico Unitel, affronterà questioni cruciali legate alle difformità, al silenzio assenso e alle procedure di conformità.

Il seminario offrirà anche uno spazio di riflessione sulle circolari applicative della nuova normativa, grazie all’intervento di Giulio Tofanetti, responsabile del settore pianificazione e territorio del Comune gualdese.

Alberto Cecconi