"Decantare a Montefalco: Storie di Musica e Vino tra Natura e Cultura"

Musica d’autore, cultura, vino & prodotti tipici, natura. Ecco gli ingredienti di “ Decantare – Storie di musica e vino” che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna per la seconda edizione, oggi alle 17.30 alla Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco. Protagonisti indiscussi saranno Antonio Maggio e Dente, artisti tra i più interessanti del panorama musicale italiano che proporranno le loro canzoni in chiave acustica, con la partecipazione straordinaria del maestro Mauro Ottolini, trombonista, compositore e direttore d’orchestra jazz.

A Maggio, l’artista “perno” del progetto, spetterà il compito di introdurre musicalmente i due ospiti: Dente, tra i capostipiti della musica indie italiana, con i suoi testi caratterizzati da straordinari giochi di parole, proporrà il nuovo progetto discografico, “Souvenir”. Ottolini svelerà la sua arte, che lo vede impegnato come compositore e arrangiatore non solo per i progetti a suo nome, ma anche per importanti formazioni jazz, rock, pop e avant-garde.

Il format è ideato dallo Studio Magda di Foligno e prevede un biglietto di ingresso, in prevendita sulla piattaforma Dice, che al concerto al tramonto dei tre musicisti comprenderà anche la degustazione delle etichette più rappresentative della Cantina Caprai accompagnata da una proposta di finger food gourmet a cura di Re Tartù, eccellenza della cucina umbra.

Dopo la degustazione nella “Terrazza Monte della Torre”, alle 18.30 con una passeggiata si arriverà alla “Terrazza del Sagrantino” dove si svolgerà il concerto al tramonto.