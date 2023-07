Gran finale oggi per il “Narnia Opera Festival“ che la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro dedica al canto lirico, anteprima del Narnia Festival, al via da martedì. Oggi a mezzogiorno la Sala Misciano del Manini di Narni ospiterà “Favole sottosopra - Musica, amore e fantasia tra arie e racconti“, poi alle 21, sempre al Teatro Manini andrà in scena l’allestimento contemporaneo (al debutto mondiale) dell’opera “Hansel & Gretel“ di Humperdicke a cura di Andrea DelGiudice e Yuri Napoli, con l’Orchestra del Narnia Festival diretta da Andrea Alessandrini e con i cantanti, musicisti e compositori americani coinvolti nell’International Vocal Arts Program.