De Luca (MS): "La Regione vuole chiudere Cardiochirurgia"

TERNI - "Abbiamo avuto la prova di come la destra stia lavorando per chiudere la struttura complessa di cardiochirurgia a Terni accorpandola a Perugia. Non c’è altra spiegazione per la clamorosa bocciatura, senza alcun dibattito e senza alcuna giustificazione, della proposta di emendamento al Defr della Regione che intendeva garantire l’attività del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Santa Maria di Terni": lo dichiara il consigliere regionale Thomas De Luca, M5S. "Nella totale indifferenza della maggioranza e della presidente Tesei, l’Assemblea – spiega – ha respinto con 11 voti contrari e 6 favorevoli la proposta che impegnava ad avviare entro il primo trimestre del 2024 tutte le procedure necessarie per l’espletamento del concorso per il nuovo direttore della struttura complessa di cardiochirurgia del nosocomio ternano, con l’ulteriore impegno di ripristinare l’organico dei professionisti in reparto in numero adeguato a garantire un’organizzazione degli orari e dei tempi di lavoro necessari all’ottimale funzionamento del servizio".