David Passeri guida il Rotary Club Gubbio

GUBBIO – Il Rotary Club Gubbio cambia ai vertici: nel corso di una serata al “Park Hotel Ai Cappuccini” è stato ufficializzato il passaggio di consegne per l’anno 2024- 2025. Il presidente uscente Massimo Angeli ha lasciato il testimone a David Passeri, che guiderà il club rotariano eugubino nei prossimi dodici mesi, dopo la presidenza del papà Enrico nel 2006-2007, la cui memoria è stata onorata con un riconoscimento consegnato alla moglie Patrizia e alla famiglia. È stata anche l’ora di una new entry come socio Rotary, quella di Michele Mercorella, e anche di cambiamenti per il Rotaract, l’associazione giovanile del Rotary Club, con Linda Barbetti nominata nuova presidente dopo Riccardo Ciliegi e con l’ingresso tra i soci di Maria Ludovica Colaiacovo. A fine serata è stato anche proiettato un video che ha ripercorso l’anno appena trascorso e gli obiettivi conseguiti dal circolo in questo periodo, dove è stato festeggiato il sessantesimo anniversario dalla fondazione del Club. A Massimo Angeli è stata poi consegnata la più alta onorificenza Rotary, il “Paul Harris Fellow”, per i rimarchevoli risultati ottenuti durante l’anno rotariano appena finito in archivio.