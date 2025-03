Data zero a Orvieto per il Tour 2025 di Ermal Meta

Con la data zero in programma domani al teatro Mancinelli parte da Orvieto il nuovo tour di Ermal Meta (nella foto) nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma (Assocazione umbra della canzone e musica d’autore) e Mea Concerti. L’appuntamento con “Teatri 2025” è dunque per domani alle 21: un’avventura che porterà l’artista a ritrovare il suo pubblico in una dimensione più intima e confidenziale. Sul palco, Meta ripercorrerà il suo percorso musicale costellato di successi, spaziando da brani di repertorio fino all’ultimo album “Buona Fortuna”. I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita sui circuiti TicketItalia e TicketOne. Occasione preziosa per ascoltare uno degli artisti più amati del panorama attuale, vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente”, presentato in coppia con Fabrizio Moro e autore e interprete di tanti successi discografici.

Dopo un’estate ricca di esibizioni all’aperto e un periodo di pausa dalla dimensione teatrale, Ermal Meta ha scelto di tornare nei teatri, dove la musica si fa racconto, per offrire al suo pubblico un’esperienza più raccolta e personale.

"Un pianoforte e poco altro. Suonerò, canterò e mi racconterò. Ci scopriremo e ci vorremo ancora più bene" ha scritto sul canali social il 25 febbraio, lasciando intendere che questo tour sarà essenziale e diretto, lontano dagli effetti spettacolari dei grandi palchi, ma vicino al cuore dei fan.