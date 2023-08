Danni e degrado al castello di Fabro Esposto in Procura

FABRO - Un esposto alla magistratura presentato con la speranza di poter scongiurare qualche disgrazia, ma anche con l’auspicio di poter recuperare al meglio un monumento simbolo del paese. E’ quello che ha presentato in Procura a Terni il consigliere comunale della lista civica “Fabro cambia“ Walter Moretti per richiamare l’attenzione della magistratura e anche delle istituzioni locali sulle gravi condizioni di dissesto in cui versa danni il castello di Fabro. L’antico maniero ha i muri solcati da crepe profonde e preoccupanti che sembrano minacciare la stessa costruzione collocata al centro del paese dal momento che Fabro si è proprio sviluppata intorno al suo castello. Il dissesto risale a molto tempo fa e nessuno è mai intervenuto. Negli anni ‘60 le mura a sud-est addirittura crollarono, lasciando miracolosamente illesi i bambini che pochi istanti prima passarono con il pullman scolastico. Questa porzione di castello venne poi ricostruita. "A oggi ci ritroviamo in una situazione potenzialmente simile, in quanto purtroppo abbiamo già una casistica esistente – dice Moretti –. A giugno 2016 il Comune venne a conoscenza dello stato in cui versa il castello. Nel 2018, su spontanea volontà di un geometra in pensione che abita all’interno della cinta muraria, furono installati alla base del torrione 6 vetrini per rilevare eventuali movimenti tra tra le crepe: è rimasto un solo vetrino".