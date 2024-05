’Dance Award’. In città ballerini da 60 scuole

TODI – Dal 17 al 19 maggio 2024 la città di Jacopone sarà capitale della giovane danza italiana, ospitando al Comunale le finali nazionali di ’Italian Dance Award’, il concorso dedicato ai giovani talenti della danza, sia gruppi sia coppie e solisti, dai 9 ai 23 anni. Giunto alla sesta edizione, con la direzione artistica di Alessandro Rende, l’evento guarda al futuro professionale delle nuove generazioni rinnovando l’appuntamento con l’arte, la qualità e il talento. La scelta di Todi quale nuova sede dell’evento è legata alla disponibilità di spazi tra i quali il Teatro, che il Comune ha messo a disposizione degli organizzatori, ma anche alla storia e ricchezza culturale della città, alla sua centralità geografica ed anche.

Nato nel 2018, ’Italian Dance Award’ è diventato nel tempo un punto di riferimento per le competizioni del settore, nonché luogo di incontro e trampolino di lancio per la carriera di giovani interpreti: grazie alla presenza di una giuria di prestigio, il concorso ha garantito ai partecipanti concrete opportunità di lavoro e visibilità, assegnando borse di studio, premi e contratti di tirocinio professionale in Italia e all’estero. Il palcoscenico e la platea da 500 posti accoglieranno i talenti provenienti da oltre 60 scuole di danza e in concorso ci saranno i finalisti scelti in seguito alla preselezione video che ha registrato quest’anno più di 700 iscrizioni. In programma, diverse categorie di concorso: Danza Classica/Neoclassica, di Carattere, Contemporanea e Composizione coreografica, divise nelle sezioni solisti, duo, gruppi e nei livelli Allievi, Under, Juniores e Seniores.