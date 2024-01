Dalla Regione il finanziamento per i giardini

ORVIETO Il Comune di Orvieto è tra i 76 Comuni che hanno ottenuto il finanziamento da parte della Regione per interventi di decoro urbano e riqualificazione del verde pubblico dedicato al gioco dei bambini. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale riguarda i giardini pubblici di Sferracavallo intitolati ai Martiri delle Foibe che si trovano nll’area degli impianti sportivi di via Tevere. L’intervento, finanziato con 29mila euro, prevede la realizzazione di un campo di gioco in gomma colata di 9,5 per 6 metri con giochi in 2D (twister, labirinto, campana), l’installazione di nuove panchine. "Il finanziamento – spiega l’assessore Gianluca Luciani – consentirà di riqualificare uno spazio verde molto frequentato e importante per la frazione di Sferracavallo e andrà a integrare il processo di valorizzazione dell’ area".