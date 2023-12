Dalla Fondazione Carit ventidue letti ad alta tecnologia

TERNI "Ennesimo, prezioso ed utile gesto di vicinanza della Fondazione Carit, guidata dal presidente Luigi Carlini, alle strutture sanitarie pubbliche, ai professionisti dell’ Usl 2 e ai pazienti dell’area ternana grazie alla donazione al Polo Geriatrico Le Grazie’ di 22 letti tecnologici ultraconfortevoli in quanto dotati di tutti gli optional", così l’azienda sanitaria. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi nelal Rsa, diretta da Giusi Alessandro Calabrese, nel parco “Le Grazie“ in viale Trento, e i letti sono stati sistemati nelle aree di degenza per anziani non autosufficienti. La struttura, continua l’Usl2, assicura il ricovero riabilitativo dell’anziano fragile ultra 65 enne per il recupero delle abilità residue ed è inserita nel progetto regionale per la continuità assistenziale, rispondendo alle richieste di dimissioni protette dei pazienti che provengono dai reparti ospedalioeri. Dotata di laboratori diurni di riabilitazione cognitiva per anziani affetti da deterioramento cognitivo grave, la struttura ospita attualmente 47 posti letto, garantendo ogni anno oltre 500 ricoveri.