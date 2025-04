Dalla Fondazione Cariorv

ORVIETO La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha donato uno spirometro completo da tavolo con opzione ossimetrica al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria della Stella. "Dotato di touchscreen a colori e di una stampante termica integrata, lo strumento, di grande utilità ai fini diagnostico-terapeutici, consente una rapida e completa refertazione senza la necessità di un computer. Le caratteristiche tecniche permettono un ampio utilizzo del dispositivo per eseguire test in tempo reale e incentivazione pediatrica, disponibili sul display dello strumento", sottolinea l’Usl2. La dottoressa Maria Greca Magnolia, direttore facente funzioni della struttura complessa di Pediatria, dopo aver ringraziato la fondazione Cro, ha evidenziato "l’importanza di questa donazione dal momento che l’utilizzo di tale dispositivo consente non solo di ampliare l’offerta assistenziale nell’ambito della degenza ospedaliera per tutti i bambini che necessitano di un approfondimento nello studio della patologia respiratoria, ma si rivela, inoltre, di fondamentale importanza nell’avviare una nuova attività ambulatoriale per la diagnostica in ambito broncopneumologico pediatrico e, contemporaneamente, nel potenziare e completare alcune delle attività già avviate".