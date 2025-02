Dalla “Cassa“ risorse in arrivo per la città

Un “tesoretto“ da 700mila euro con il quale sostenere le varie iniziative sociali, filantropiche, educative, associative e culturali del territorio. È la somma che verrà erogata nel corso del 2025 dalla Fondazione Cassa di risparmio il cui presidente Mario Mari ha illustrato i nuovi criteri che saranno seguiti per le erogazioni. La somma è superiore del 17% rispetto a quella del 2024 e del 40% rispetto al 2023) e saranno destinate a impegni ricorrenti fra cui Umbria Jazz, scavi archeologici al Campo della Fiera, l’ attività culturale del Comune di Orvieto, le attività dell’Acri, l’associazione nazionale delle fondazioni bancarie; a bandi trasversali, tematici e generalisti, ai cosiddetti extra bando cioè le richieste soggette a valutazione comparativa. L’assegnazione riguarderà sia i settori rilevanti come arte, attività e beni culturali, educazione, istruzione, formazione, sviluppo locale, sanità pubblica; volontariato, filantropia, beneficenza che altri settori come l’assistenza agli anziani e le attività sportive. Le scadenze delle richieste a bando saranno ripartite fra il 31 marzo e il 30 giugno 2025, mentre le richieste extra-bando potranno essere poste all’attenzione delle fondazione dal primo luglio al 31 ottobre 2025. Ogni bando sarà pubblicato sul sito e pubblicizzato sui social ufficiali della fondazione. All’interno del sito è possibile effettuare il download del manuale per la comunicazione, un documento che fornisce le linee guida per la comunicazione dei progetti.