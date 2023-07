Dal sottosuolo di Piazza Grande rispunta l’antico ’porticato’

GUBBIO – Nel corso dei lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza Grande, sono tornati alla luce dei reperti sicuramente già conosciuti, ma forse mai visti o apprezzati da una parte della cittadinanza. Si tratta dei pilastri delle colonne del porticato che chiudeva la piazza pensile dal lato che si affaccia su Via Baldassini, collegando Palazzo Pretorio e Palazzo dei Consoli. Costruito insieme a Piazza Grande tra il 1482 e il 1483 come ampiamente documentato nel corso dei secoli da cartografie e immagine della città, il porticato crollò nel 1812 e fu inizialmente ricostruito per poi essere definitivamente demolito nel 1839, in contemporanea con la costruzione del Palazzo Ranghiasci, e sostituito dall’attuale “murello” anche per ampliare la veduta del paesaggio dalla piazza pensile. Per quanto riguarda gli sviluppi della vicenda, del rinvenimento sono stati informati gli organi di riferimento e sono attese risposte e decisioni entro l’inizio della prossima settimana. I lavori possono proseguire regolarmente, soprattutto in altre parti della piazza.