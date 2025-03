Dal romanzo di Lagioia al palcoscenico “La ferocia“ al Manini

Sul palco del Manini arriva questa alle 21 “La ferocia“, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia, vincitore nel 2015 dei Premi Strega e Mondello e ideato da VicoQuartoMazzini con regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà, l’adattamento di Linda Dalisi e protagonisti lo stesso Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Marco Morellini, Gabriele Paolocà e Andrea Volpetti.

“La Ferocia“ mette in scena il trionfo e la rovina dell’Occidente: la morte misteriosa di una giovane donna scuote il microcosmo borghese e provinciale in cui vive la ricca famiglia della ragazza, ma questo racconto domestico, scena dopo scena, diventa la lente per esplorare le sorti del Paese dal Dopoguerra ad oggi. La storia della famiglia Salvemini, è infatti una saga in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli, un bestiario che racconta della nostra incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura. Ultimi biglietti su TicketItalia.