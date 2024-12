Dal Governo 150mila euro al Comune, Marchetti (Lega): "Il contributo a una città simbolo dell’Umbria"

GUBBIO – Soddisfazione da parte dell’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, Segretario della Lega Umbria, per la proposta da lui portata avanti nel corso della “manovra di bilancio“ che ha permesso al Comune di Gubbio di ricevere 150mila euro da destinare a opere di riqualificazione e miglioramento del Museo Civico a Palazzo dei Consoli e della pista ciclabile urbana. "Gubbio è una delle città simbolo dell’Umbria, non è un caso che per lo stemma della Regione siano stati scelti proprio i Ceri", commenta Marchetti, che spiega così la scelta di premiare Gubbio col finanziamento. "Per questo ho voluto che il Governo erogasse un contributo a sostegno della cultura del territorio, andando a potenziare con 100mila euro il museo civico, fiore all’occhiello per l’Umbria, e per restituire decoro alla città attraverso l’adeguamento della pista ciclabile urbana, con 50mila euro".