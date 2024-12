Dal calcio al palco Cosmi debutta a teatro

Si viaggia verso il tutto esaurito all’Auditorium San Francesco al Prato con ultimi biglietti disponibili sul circuito TicketItalia. Perché stasera alle 21 fa il suo debutto nazionale, per la stagione “Sanfra” promossa da Mea Concerti, il reading teatrale “Solo Coppi temo” con protagonista Serse Cosmi (foto sopra). Dopo il libro ”L’uomo del Tevere” scritto insieme al giornalista Enzo Bucchioni, l’allenatore perugino si misura per la prima volta con il teatro raccontandosi al pubblico in un viaggio nella “sua” storia, accompagnato dalla musica elettronica dell’amico Dj Ralf e dalle note del pianoforte del maestro Giovanni Guidi con messinscena di Alessandro Riccini Ricci che ha ideato lo spettacolo con Cosmi.

"Questo progetto non è una sfida, è solamente un’altra modalità mia di essere. E questa volta non sono io l’allenatore, mi metto in

gioco come attore" ha raccontato Cosmi a proposito di questa esperienza. "Da tempo avevo in testa di raccontare storie e con Riccini Ricci abbiamo pensato che uno spettacolo teatrale potesse essere la forma migliore per raccontarle. Con un progetto corale che coinvolge Dj Ralf (foto sotto) e Giovanni Guidi con cui abbiamo sviluppato un racconto musicale che non fosse semplice accompagnamento ma una voce in più all’interno dello spettacolo". Tra testi tratti dal libro e altri originali, lo spettacolo si presenta come un viaggio nella storia e nelle storie dell’ex allenatore di Perugia, Genova, Livorno, Palermo che parte dal Lido Tevere per arrivare alla scalata nel mondo del calcio fino a San Siro, tra sfide, promesse, passioni, vittorie e sconfitte.

Ma cosa c’entra Coppi con Cosmi? Tra i due c’è un legame profondo che attraversa tutto lo spettacolo. Nell’arco di otto capitoli la narrazione attraversa il calcio, ma soprattutto la vita dell’allenatore perugino vista però da un’angolazione molto personale e decisamente originale: dalle origini lungo il Tevere al rapporto col padre, dall’esperienza a “Maidiregol” della Gialappa’s alla prima vittoria del Perugia a San Siro, Da Cantona a Shakespeare, da Genova di nuovo al Tevere. Ma il racconto di Serse Cosmi, unico attore sul palco, non è un viaggio in solitaria. Ad accompagnarlo saranno una selezione di immagini anche inedite e due musicisti d’eccezione: Dj Ralf, che eseguirà anche un omaggio a Cantona, e il pianoforte jazz di Giovanni Guidi .

Sofia Coletti