Dai Mad Brothers a Mark Storm, ecco i talenti in finale nel più grande contest musicale d’Europa

Sono davvero tanti i giovani talenti perugini che volano alle finali nazionali del “Tour Music Fest“, il più grande music contest di Europa presieduto da Beppe Vessicchio (nella foto) e Kara DioGuardi, che si terranno dal 26 novembre al primo nella Repubblica di San Marino con oltre 600 artisti provenienti da 12 nazioni europee. Per tutti l’obiettivo è conquistare un posto nella finalissima europea che si terrà il primo dicembre all’Auditorium Little Tony di San Marino in un live show che in passato ha visto nascere artisti come Mahmood e Ermal Metal e che porterà sul palco i migliori 20 tra cantanti, rapper, musicisti e dj.

Tra questi ci sono i “Mad Brothers“, il duo formato dai dj perugini Riccardo Brunori di 19 anni e Federico Sepe di 20 anni in finale nella categoria DJ, Mark Storm (nome d’arte di Marco Brunelli), talentuoso DJ Producer perugino selezionato per la categoria DJ Producer. E poi la cantante Laura Silvestri, alunna dell’Accademia della Voce di Perugia, il dj Tommaso Cascioli. Su oltre 28mila artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 12 paesi europei, i giovani artisti hanno hanno raggiunto una qualificazione importante che darà la possibilità di esibirsi su un palco ambitissimo e di sperare in un posto in finale europea per rappresentare la propria nazione e vincere gli importanti premi in palio: una borsa di studio al Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, la possibiltà di tenere concerti e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10mila euro da investire nella propria musica.