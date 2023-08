Dai banchi all’Angelantoni "Così cresciamo davvero"

MASSA MARTANA – Formazione in aula e lavoro in azienda, resi possibili da costanti sinergie con la scuola. La Best Practice del Gruppo Angelantoni Industrie, leader nell’ingegneria del freddo e nelle prove ambientali simulate, diventa realtà: all’inizio dell’estate ha assunto con apprendistato di primo livello cinque studenti dell’Ipsia di Todi, Ettore Pannaccio, Tommaso Eleuteri, Andrea Garau, Ursu Cedric Alessandro, Ahmadi Mohammad Milad. Si tratta di giovani selezionati dalla scuola, che hanno frequentato il terzo e quarto anno e dal 1 settembre svolgeranno la metà delle ore a scuola e l’altra metà nella sede di Cimacolle. Alla fine dell’anno scolastico otterranno la qualifica o il diploma e saranno assunti a tempo pieno, se manterranno inalterata la media del profitto. Intanto stanno acquisendo conoscenze e competenze utili a svolgere assistenza tecnica per installazione, manutenzione e riparazione di impianti frigoriferi. "Conoscevamo Angelantoni – dice uno di loro – grazie a specifiche esperienze di stage e al laboratorio di refrigerazione presente nella nostra scuola. C’è in noi la volontà di crescere e acquisire competenze che potrebbero sfociare nei profili di installatori e collaudatori, oggi fortemente richiesti dal mercato". Il progetto conferma la sensibilità del Gruppo. "Siamo un’azienda che ha intorno a sé tecnologie, competenze, creatività e voglia di fare impresa – afferma Federica Angelantoni, Chief Sustainablility Officer - è un’azienda che ha le carte in regola per crescere nel lungo periodo. La nostra mission è restituire sviluppo, benessere e opportunità lavorative al territorio in cui operiamo".

Susi Felceti