dagli atenei romani a spoleto

Gli universitari romani invadono Spoleto. Sono stati ben 1200 gli studenti provenienti dai vari Atenei di Roma che si sono ritrovati nella città del festival dei due mondi per la 20esima Giornata degli universitari di Roma, promossa dall’Ufficio Cultura e Università del Vicariato di Roma. È stato un momento di festa, condivisione, formazione e spiritualità promosso in collaborazione con l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia e patrocinato dal Comune di Spoleto. All’arrivo, gli studenti sono stati accolti in Duomo dove a porgere il saluto istituzionale sono stati il sindaco, Andrea Sisti, e l’arcivescovo, Renato Boccardo, il quale poi ha offerto un momento di preghiera e riflessione, prima di lasciare la parola a monsignor Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio promotore dell’iniziativa, che ha guidato un dialogo sul tema “La bellezza è la prima parola. Non salva, promette“, insieme a Micol Forti, curatrice della Collezione di Arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani. Questa conversazione è stata accompagnata da musica e poesia, a cura degli allievi dell’Accademia nazionale di Arte drammatica “Silvio D’Amico“ e del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia“. Nel pomeriggio i pellegrini dopo il pranzo libero hanno potuto assistere ad una serie di spettacoli per poi fare ritorno a Roma solo in tarda serata.