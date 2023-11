Da “Ce senti cerqua“ mano tesa ai più bisognosi

TERNI Sarà devoluto alla mensa dei poveri dell’associazione San Martino quanto ricavato ieri da “Ce senti cerqua“ nell’iniziativa “Famo merenna assieme“ che si è svolta nella chiesa dell’Immacolata Concezione alla Polymer. Conta più di 5mila iscritti il gruppo Fb “Ce senti cerqua“ che, immedesimandosi in una tipica espressione dialettale, tende una mano ai più bisognosi. Nell’occasione, che fa seguito a quelle precedenti a favore di altre associazioni del territorio, è stato presentato anche il progeto “ConsulTerni“, un’ancora di salvezza per coloro, in difficoltà economiche, che non riescono a risolvere questioni di ordine medico, psicologico e legale. Consulenze professionali a favore di chi ne ha bisogno. "ConsulTerni – spiegano i promotori – nasce dall’edigenza di fornire orientamento e supporto professionale a chi si trova a dover affontare ostacoli di natura medica, legale, psicologica. In parallelo desideriamo supportare i giovani alla ricerca di una direzione nel mondo del lavoro e i disoccupati che aspirano a ricollocarsi. Organizzeremo anche dei corsi di formazione".