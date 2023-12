Cyberbullismo e rete. Gli studenti del Galilei a lezione dagli esperti La Polizia di Stato ha tenuto una campagna educativa al Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Perugia per insegnare agli alunni come navigare in sicurezza nel web. Gli esperti hanno sottolineato l'importanza di preservare le proprie immagini private, informando sui rischi e le conseguenze penali della condivisione senza consenso.