Cucina nel mondo La ’Settimana italiana’. L’olio umbro protagonista in Novergia

L’olio extravergine d’oliva e altre eccellenze umbre hanno conquistato la scena ad Oslo per la "Settimana della cucina italiana nel mondo". Si è caratterizza come un momento importante di confronto e valorizzazione la missione che dal 14 al 16 novembre, attraverso workshop, incontri nelle scuole, mostre, show culinari, degustazioni e conferenze, ha puntato a promuovere la tradizione gastronomico-culturale umbra e a sviluppare i rapporti turistici, commerciali e formativi con la Norvegia. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla sinergia tra l’Università per Stranieri di Perugia e Brand culturale, agenzia creativa transdisciplinare perugina che ha portato avanti i rapporti internazionali per la concretizzazione dell’evento, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Oslo, l’Agenzia Ice e l’associazione Ambasciatori del gusto. Tre giorni di eventi e incontri, che hanno coinvolto attivamente cittadini, scuole, università e il mondo imprenditoriale per promuovere le eccellenze dell’Umbria e che si sono ispirati a quello che è stato il tema portante di questa ottava edizione della manifestazione: "A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto". Traendo ispirazione dal tema, l’Ambasciata d’Italia a Oslo ha scelto di focalizzare l’attenzione sull’olio extra vergine d’oliva come ingrediente cardine della dieta mediterranea, portando ad Oslo quello umbro per farlo conoscere non solo agli operatori ma anche nelle scuole (con masterclass e degustazioni) ed al più vasto pubblico norvegese. La cena di gala presso la residenza dell’Ambasciatore Stefano Nicoletti è stata il fulcro di un incontro prestigioso, con la presenza di ambasciatori provenienti da diverse nazioni come Inghilterra, Giappone, Belgio, Bulgaria.