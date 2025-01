Cross della memoria, lo sport che educa . Gara campestre ex internati: 500 studenti

Sono stati quasi 500 gli studenti delle scuole medie e superiori di Perugia che hanno partecipato alla III edizione del “Cross della Memoria”, andata in scena al Parco Decathlon di Olmo. Un momento di socialità e sport per tenere viva la memoria nell’80esimo anniversario della liberazione di Auschwitz e far conoscere una pagina di storia che spesso nessuno ricorda, quella degli internati militari Italiani che scelsero la prigionia rifiutando la collaborazione con i nazisti e vennero costretti alla fame e al lavoro coatto nei lager. L’evento, valido per le competizioni sportive scolastiche, è stato organizzato da Anei (associazione nazionale ex internati) sezione Leopoldo Teglia di Perugia.

"Una giornata molto importante per valorizzare e tutelare la memoria – ha detto il presidente Anei sezione di Perugia, Marco Terzetti –. Come associazione cerchiamo di tenere vivo il ricordo di una vicenda poco nota della Seconda Guerra Mondiale, che ha riguardato 630 mila prigionieri italiani deportati dopo l’8 settembre 1943, costretti a subire per circa due anni fame, freddo e lavori forzati". La mattinata si è conclusa con le premiazioni degli studenti più meritevoli di ogni categoria.