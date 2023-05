Croce Rossa "Sempre vicini alla comunità Pronti a prenderci cura dei più deboli"

E’ ricco il calendario delle iniziative della Cri di Perugia. Il punto, in occasione della Giornata mondiale che si estende fino a oggi. Tra gli eventi, ieri, in Piazza Italia, una raccolta fondi con la vendita di vari prodotti legati alla Festa della Mamma. Presente anche l’ambulatorio mobile per la misurazione della pressione e della glicemia, mentre alcuni giovani volontari hanno dimostrato in diretta alcune manovre salvavita. Ma il Comitato lavora tutto l’anno e offre svariati servizi. Sono tanti, ne elencheremo alcuni. La filosofia è quella del "prendersi cura di, tendendo la mano a chi ne ha bisogno". Dunque c’è l’attività del “centralino” che riceve ogni giorno richieste e comunicazioni non solo da persone in difficoltà, ma anche da enti, istituzioni, associazioni che chiedono una mano; l’assistenza alle “dimissioni” (servizio in convenzione con l’azienda ospedaliera tutti i giorni, dal lunedì al sabato); il trasporto visite e l’ assistenza sanitaria. La presidente Fiorella Cardarelli Corinaldesi ha illustrato anche il lavoro del “Charity shop”, "che permette di raccogliere fondi per le varie iniziative del Comitato ma è anche il simbolo di una missione comune: diffondere la cultura del dono, del recupero e del riutilizzo, creare opportunità di volontariato e migliorare la qualità della vita di tutti". La Cri di Perugia si occupa anche del magazzino viveri per le famiglie indigenti. Ed è anche “il tempo della gentilezza”: servizio nato nel periodo Covid per le persone che, per motivi di salute, non possono muoversi da casa. Consiste nella consegna di farmaci, spesa e pacchi viveri. "I nostri volontari – conclude Cardarelli – sono pronti anche in caso di emergenza al fianco della Protezione civile, mentre con “Sasfid” assistiamo chi è senza fissa dimora".

Silvia Angelici