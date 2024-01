Croce Bianca. Nuova sede nell’ex mattatoio

– Sono in corso gli interventi di riqualificazione completa dell’ex Mattatoio nel quartiere di Ponte San Giovanni che diventerà la nuova casa della Croce Bianca Perugia. "L’Associazione, che fornisce assistenza socio-sanitaria in favore della popolazione – spiega il sindaco Andrea Romizi che proprio ieri ha effettuato un sopralluogo _ è punto di riferimento indiscusso della nostra comunità e una realtà che abbiamo visto crescere costantemente negli ultimi anni grazie all’impegno di una grande squadra e alle capacità imprenditoriali del presidente Claudio Consalvi. Bene, Croce Bianca vedrà qui sorgere la sua nuova sede, al cui interno verrà persino istituita una scuola per il primo soccorso. Insomma – conclude il primo cittadino – questo si trasformerà da luogo di abbandono e degrado a spazio di solidarietà e generosità".

In quell’immobile negli anni ‘90 e Duemila, venivano svolte attività culturali, sociali e politiche da alcuni attivisti dei Centri sociali che spesso venivano però contestati dalle parti politiche avverse, talvolta anche con rischi per l’ordine pubblico nel quartiere. Una realtà del territorio che con il tempo – per svariati motivi – è andata perduta.

"Siamo veramente felici che un nuovo ambiente rifiorisca in città – conclude ora Romizi - e per questo ringraziamo l’assessore Otello Numerini, la Croce Bianca Perugia il suo presidente Consalvi, Paolo Galletti e le Officine Meccaniche Galletti Omg srl che hanno sostenuto la riqualificazione".