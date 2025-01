Criticità in Municipio?. Ecco la commissione

GUALDO TADINO – "Nel rispetto delle istituzioni, ho già dato seguito alla convocazione della seconda Commissione consiliare per le ore 15 di martedì 28 gennaio, in presenza, visto il carattere di urgenza palesato nella richiesta". Così la presidente Simonetta Parlanti (nella foto) ha reagito in tempi brevissimi alla istanza presentata dalle consigliere comunali di centro destra, del gruppo "Rifare Gualdo", che avevano rilevato criticità nella situazione finanziaria del Comune. La Parlanti, rilevato che la modalità seguita è "alquanto bizzarra e mai riscontrata nella storia istituzionale del nostro Comune", con la richiesta ufficializzata prima alla stampa che a livello istituzionale e presentata per la prima Commissione consiliare "che non ha alcuna competenza in termini di bilancio", evidenzia che "non vengono citate le sedicenti criticità che sarebbero emerse solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione, che ha ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti". Precisa inoltre che tutti i membri effettivi della commissione da lei presieduta, "dopo avere avuto nei termini di legge tutta la documentazione relativa al bilancio, ne hanno potuto discutere prima dell’approvazione nella seduta del 26 novembre 2024, nella quale tra l’altro non tutti i membri effettivi di minoranza erano presenti, e poi in sede di discussione consiliare senza mai evidenziare problemi o criticità". Sull’argomento c’è "la totale disponibilità sia del personale che degli assessori di riferimento, ai quali ogni consigliere può rivolgersi per svolgere il proprio mandato".

A.C.