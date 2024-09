Cristina e Giacomo, nozze a Foligno insieme ai pacchisti di ’Affari Tuoi’

Sono arrivati da tutta Italia per partecipare alle nozze di Cristina Grimaldi, make up artist di Foligno che nella puntata di ’Affari Tuoi’ del 20 maggio scorso aveva vinto 19mila euro, accettando l’offerta del Dottore, dopo aver rifiutato per tre volte la somma di 44mila euro. La giovane umbra, diventata subito popolare a Saxa Rubra per le sue straordinarie doti di empatia e spontaneità, aveva annunciato sulla rete ammiraglia Rai il matrimonio imminente con Giacomo Benedetti, anche lui folignate, con il quale è convolata a nozze sabato pomeriggio. A unirsi a loro, insieme ad amici e parenti, anche la grande famiglia dei pacchisti di Rai Uno che insieme alla trentacinquenne umbra hanno condiviso oltre dieci puntate di trepidazione e speranza.

Sono arrivati da tutta Italia, Sardegna compresa, ricreando lo schieramento geografico della trasmissione televisiva all’epoca condotta da Amadeus. Hanno noleggiato un pullmino e hanno attraversato le varie regioni con uno striscione del viso della sposa e hanno raggiunto la sposa, raggiante in un abito bianco a sirena curato da Marta Prato e firmato Elsa Sposi, partecipando sia alla cerimonia religiosa, tenutasi all’abbazia benedettina di San Pietro ad Assisi, sia ai festeggiamenti serali a Torgiano, curati dalla wedding planner Bianca Spano. Cristina ha ringraziato commossa per l’affetto che i concorrenti di Affari Tuoi le hanno dimostrato.