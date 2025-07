Sogepu in Commissione. Tra i debiti in rientro e le frizioni con Ece

Il bilancio 2024 chiuso con oltre 300 mila euro di utile netto e con "un consistente abbattimento della situazione debitoria. I rapporti col socio privato Ece? Alla ricerca degli equilibri più funzionali al servizio rifiuti svolto nei comuni d’ambito": è il quadro della situazione di Sogepu che il consiglio di amministrazione dell’azienda ha tracciato in commissione "Controllo e Garanzia". Molti gli argomenti affrontati dei quali ha svolto una ricognizione il presidente del cda Vittorio Betti insieme ai consiglieri Marta Minciotti e Nicola Falcini. Tra i tanti la situazione con Sogeco, la società di scopo creata per gestire i rifiuti in Alta Umbria insieme a Ece (socio di maggioranza): Sogepu ha ribadito il giudizio positivo sull’operato della precedente amministratrice unica Maria Luisa Santella, che aveva soddisfatto pienamente le necessità gestionali. "Non abbiamo condiviso i motivi per l’avvicendamento deciso da Ece (che di fatto ha sfiduciato la Santella a fine aprile), in qualità di socio di maggioranza, con Salvatore Santucci, la cui professionalità è comunque ineccepibile. La dialettica in atto tra le due società – è stato fatto presente – punta in questo momento a determinare gli equilibri più funzionali a ottimizzare i servizi ai cittadini". Sui conti: "Il bilancio consuntivo 2024 di Sogepu si è chiuso a dicembre con un utile netto di 356 mila euro e con una riduzione dell’indebitamento complessivo (2 milioni 264 mila euro)", riferisce il presidente che durante la seduta ha dato conto delle azioni attivate per l’ammodernamento del parco veicoli e delle attrezzature, che saranno completate nel corso del 2025. Il confronto ha toccato anche la vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci ai tempi della creazione di Sogeco e la possibile costituzione di parte civile dell’azienda in sede processuale. Il cda di Sogepu ha assicurato che sta "monitorando la situazione" precisando che "ogni considerazione è prematura in questo momento, non essendo stato preso alcun provvedimento da parte della magistratura e non essendo possibile disporre degli atti. Se e quando sarà necessario Sogepu valuterà con le carte in mano le azioni più opportune a tutela degli interessi dell’azienda e dei soci".