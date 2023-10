Cristiana Pegoraro ed Edoardo Siravo raccontano Beethoven

Gran finale per il “MassamARTana Festival 2023“ che si chiude domani alle 21 al Teatro Consortium con lo spettacolo-concerto “…io mi ricordo che…”. In scena un cast d’eccezione: gli attori Edoardo Siravo e Marco Bonetti e la pianista Cristiana Pegoraro (nella foto) con regia di Francesco Verdinelli e aiuto-regia Gabriela Carmen

“…Io mi ricordo che…” è un concerto per piano e uno spettacolo teatrale su Ludwig Van Beethoven del quale sono raccontate le ansie, i dolori provocati dalla sordità, i rivolgimenti rabbiosi, gli slanci geniali e i rapporti affettivi e di amicizia accompagnati dalle musiche, eseguite rigorosamente dal vivo da Cristiana Pegoraro, pianista ternana di fama internazionale. Troppo spesso tradito dal luogo comune del burbero misantropo, l’uomo Beethoven si rivela invece attraverso la voce di Edoardo Siravo come una personalità dotata di un potente misticismo, capace di slanci lirici e devoti, ma anche in grado di affrontare le situazioni più avverse dell’esistenza. Biglietto d’ingresso a 5 euro, prevendite su www.vivaticket.com.