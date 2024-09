“Crescendo“, al via laboratori musicali e cori . La nuova offerta culturale per bambini e ragazzi

Laboratori gratuiti di musica per neonati, bambini e ragazzi, da zero a 17 anni, ma anche cori di voci bianche e musicoterapia: prende il via a Perugia il progetto “Crescendo“, un’offerta educativa e culturale rivolta alle famiglie per arricchire il percorso di crescita dei più giovani, organizzata dall’associazione culturale Musicittà in collaborazione con enti e associazioni di alto rilievo (nella foto la presentazione). Già dalla prossima settimana saranno attivati sei laboratori musicali in base alla fascia di età. Si parte dai più piccoli: i gruppi da 0 a 18 mesi e da 24 a 36 mesi utilizzeranno il metodo “Music Learning Theory di E. Gordon” per avvicinarsi al ritmo e alla forma musicale. Per i bambini da 3 a 5 anni è previsto un percorso di “Propedeutica Musicale”, i bambini da 6 a 9 anni potranno sperimentare il coro di voci bianche, mentre quello delle voci giovanili sarà per i ragazzi da 9 a 17 anni. Infine sarà attivato un percorso di musicoterapia in collaborazione con “Uno in più – Associazione sindrome down“. Il polo principale per le attività educative è l’Auditorium Santa Cecilia in via Fratti, sede dell’associazione e fin dalle origini vocata all’arte musicale e corale. Il progetto coinvolgerà oltre trenta esperti in ambito musicale, e otto sedi all’interno della città con l’auspicio di coinvolgere oltre 140 bambini/ragazzi e di accogliere più di mille presenze attraverso 15 concerti che si terranno al Teatro Morlacchi, al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, al Museo Palazzo Baldeschi, alla Casa Museo Sorbello, al Museo civico di Palazzo della Penna e alla Torre degli Sciri, grazie al prezioso partenariato con gli enti istituzionali e le associazioni che gestiscono le sedi culturali.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail: [email protected]