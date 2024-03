Cresce l’utile registrato dalla Cassa di Risparmio

ORVIETO Cresce l’utile della Cassa di Risparmio di Orvieto che è tornata a vedere il segno positivo nei proprio conti grazie alla nuova fase che si è aperta con il Mediocredito Centrale, che oggi controlla il 100 % della banca. Il cda della Cassa ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 confermando i risultati già approvati, che registrano un utile netto pari a 7,81 milioni euro (11,7 milioni di euro ante imposte), in significativa crescita rispetto all’esercizio precedente (2,61 milioni). In aumento del 17% l’erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine a famiglie e piccole-medie imprese a sostegno dell’economia reale del territorio. Il risultato economico evidenzia un margine di intermediazione pari a 55,66 milioni .Nei giorni scorsi, inoltre, i cda di Mediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno approvato, il nuovo piano industriale 2024-2027 che riflette, tra l’altro, il mutato contesto macroeconomico caratterizzato dall’atteso rientro dell’inflazione e, in ambito bancario, la prosecuzione del calo della raccolta diretta e l’atteso incremento del costo del credito.