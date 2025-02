Creativamente insieme. Laboratori tra luce colori e tanta fantasia

Prosegue la rassegna di incontri in via dei Priori “Creativamente insieme”, a cura dell’associazione Priori con il patrocinio del Comune di Perugia.

Nel mese di marzo, sono in programma tre appuntamenti l’1, l’8 e il 15 : “dal progetto grafico alla cucitura di un notebook”, scopriamo i fenomeni della luce con esperimenti percettivi, progetti creativi e assemblaggio di un quaderno fatto a mano. Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno presso il laboratorio “A mano libera” in via dei Priori 76, dalle 17 alle 19. Prenotazione 3703613869.