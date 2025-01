Covid Umbria 7 ottobre, 51 nuovi positivi e 49 guariti

Perugia, 7 ottobre 2021 - Tre morti per il Covid nell'ultimo giorno, secondo i dati relativi alla pandemia in Umbria aggiornati dalla Regione. Cinquantuno i nuovi positivi e 49 i guariti, con gli attualmente positivi ora a 733, uno in meno di mercoledì. Sono stati analizzati 1.923 tamponi e 4.099 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,8 per cento (0,5 il giorno precedente ma 0,97 giovedì della scorsa settimana).

I ricoverati in ospedale sono 51, uno in più del giorno prima, 5 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive. Ed è la fascia d'età da tre a cinque anni quella nella quale si riscontra l'incidenza più elevata di casi Covid per 100mila abitanti nell'ultima settimana. Lo riporta il report settimanale sull'andamento dell'epidemia elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale e aggiornato al 6 ottobre. Dal quale emerge anche che la curva epidemica continua a mostrare una diminuzione. Secondo lo studio l'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra una maggior distribuzione dei casi tra i più giovani, anche se i valori sono in diminuzione rispetto alla settimana precedente.