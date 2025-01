Covid Umbria 6 ottobre, 32 positivi e 74 guariti in un giorno

Perugia,6 ottobre 2021. Trentadue i nuovi positivi in Umbria nelle ultime ventiquattr'ore, a fronte di 74 guarigioni. Questo porta ulteriormente a scendere la curva del contagio: gli attualmente positivi risultano 734 (erano 777 il giorno prima e 906 una settimana fa). C'è purtroppo una nuova vittima, 1451 da inizio pandemia.

Covid Umbria 5 ottobre: i dati del giorno prima

Scende in maniera sostanziale il numero delle persone in isolamento, che passano da 727 a 684. Stabile il numero dei ricoverati, 50, ospitati negli ospedali di Perugia e Terni. Sei i pazienti in terapia intensiva. Terni resta la città con il maggiore numero di contagi, 122, oltre il doppio di Perugia, 57.