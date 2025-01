Covid Umbria 5 ottobre, i dati: 31 nuovi positivi e 24 guariti

Perugia, 5 ottobre 2021 - È stabile, nelle ultime 24 ore, il numero dei ricoveri per Covid in Umbria: 50, di cui 6 in terapia intensiva. I nuovi casi di posititivà accertati sono 31 e i guariti 24. Non si registrano vittime e gli attualmente positivi salgono dai 770 di lunedì a 777.

Nel lasso temporale di una settimana cala la curva del contagio: gli attualmente positivi erano 915 sette giorni fa. Sono stati analizzati 5.827 test antigenici e 2.134 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 0,38 per cento (0,59 lunedì). È quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 5 ottobre . Terni è la città con maggiore contagiati, 129, seguono Foligno con 68 e Perugia con 61.