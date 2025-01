Covid Umbria 2 ottobre, 35 nuovi positivi e 51 guariti nell'ultimo giorno

Perugia, 2 ottobre 2021 Trentacinque nuovi positivi e 51 guariti nelle ultime ventiquattr'ore, con la curva del contagio che continua a scendere. Gli attualmente positivi sono 819, erano 836 il giorno prima e 1026 una settimana fa. Si registra purtroppo una nuova vittima (1450 da inizio pandemia). Stabile il numero dei ricoverati, 50, di cui 4 (uno in più rispetto al giorno prima) in terapia intensiva. Scendono da 786 a 769 le persone in isolamento. Terni si conferma la città con il maggior numero di contagi, 137, seguita da Perugia, 79, e Foligno, 61. Montegabbione e Parrano, nell'orvietano, in provincia di Terni, i comuni in cui risulta più alta l'incidenza del virus, con un tasso rispettivamente del 10,9 e del 7,9 su mille abitanti.